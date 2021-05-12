170 писем в месяц, внутренняя свобода. Мария Колесникова из-за решетки рассказала о самом важном решении в жизни

Мария Колесникова из-за решетки рассказала о самом важном решении в жизни Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неожиданно в Фейсбуке находящейся в СИЗО Марии Колесниковой 12 мая появилось сообщение от ее имени. Страница Марии обновлялась и раньше, но сейчас разместили ее письмо - судя по всему, переданное из-за решетки.

- 12 мая, год назад, я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас - я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас.

Напомним, Мария помогала в предвыборной кампании экс-банкиру Виктору Бабарико, которого сейчас судят. Как раз 12 мая стало известно о том, что Колесниковой и адвокату Максиму Знаку предъявлено окончательное обвинение. Скоро расследование завершат и передадут дело в суд.

В своем сообщении Мария признается, что этот год стал для нее самым сложным, но и самым счастливым:

- Понимаю, как странно это звучит от человека из тюрьмы. Но обрела я намного больше, чем потеряла: уникальный опыт, драйв невероятный, массу новых знаний и умений. Мария конкретизирует: раньше она не писала 170 писем в месяц, не бегала каждый день и не читала так много хороших книг.

По словам арестованной, она обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации. В то же время, самое главное чудо для Марии - «это невероятные белорусы». Поддержка и любовь придают колоссальную силу, пишет Колесникова.

- Вас очень люблю и обожаю! Ваша Маша, - завершила послание Мария.

За шесть часов спустя публикации на это сообщение отреагировали более 750 пользователей соцсети.

Напомним, Мария Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси.