«Развеваются георгиевские ленточки». Посмотрите, как монахини в Минске вышли в пилотках на День Победы

Монахини в Минске вышли в пилотках на День Победы. Фото: obitel-minsk.ru

На сайте православного Свято-Елисаветинского монастыря в Минске появился фоторепортаж с празднования Дня Победы. На снимках есть женщины, которые надели поверх своей монашеской одежды военные пилотки и таком виде выступают на сцене, участвуют в публичных мероприятиях. Фото вызвали резонанс среди православных верующих в соцсети.

Монахини в Минске вышли в пилотках на День Победы. Фото: obitel-minsk.ru

Монахини в Минске вышли в пилотках на День Победы. Фото: obitel-minsk.ru

Монахини в Минске вышли в пилотках на День Победы. Фото: obitel-minsk.ru

- Цветут сады, развеваются георгиевские ленточки, звучат песни военных лет… Под мирным небом мы празднуем Великую Победу, за которую наши деды и прадеды отдали свои жизни, - таким текстом сопровождаются снимки.

Монахини в Минске вышли в пилотках на День Победы. Фото: obitel-minsk.ru

Напомним, год назад в Свято-Елисаветинском монастыре была вспышка коронавируса. Монастырь закрывали на карантин, официально сообщалось о том, что монашествующих сестер болело 30 человек, из них 10 были на стационаре. 83-летняя монахиня умерла.