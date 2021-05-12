В Витебске девушку осудили на 20 суток ареста за маску с рисунком улыбки

Девушку осудили за маску со схематичным изображением улыбки. Фото: viciebskspring.org.

В Витебске на 20 суток осудили 19-летнюю девушку за рисунок на маске, в которой она пришла 9 мая посмотреть на парад на площади Победы. Историю рассказывает viciebskspring.org.

На лице у 19-летней Ангелины Туровец была защитная маска со схематичным изображением улыбки – два ряда белых «зубов», а между ними красный «язык». Ее задержали и поместили в ИВС, где она провела трое суток до суда.

Ангелине вменялось несанкционированное пикетирование. Девушка отрицала, что маску со схематичным изображением улыбки она надела с целью выражения своих общественно-политических взглядов и рассказала, что носит ее с декабря 2020 года. По словам Ангелины Туровец, в этой маске она посещала разные организации, в том числе суды, Витебский районный отдел милиции, следственный комитет, и никто из сотрудников не делал ей замечаний и не рекомендовал прекратить использовать эту маску.

Судья Елена Цыганкова за участие в несанкционированном пикете назначила Ангелине Туровец 20 суток административного ареста.

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