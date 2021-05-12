Ford с «Погоней» на капоте, конфискованный у жителя Слонима, вернули владельцу. Фото: УВД

Стало известно продолжение истории с конфискованной у жителя Слонима легковушкой, на капоте которой красуется исторический герб «Погоня», а на крыше - бело-красно-белый флаг. В начале апреля 31-летнего жителя Слонима остановили, когда он двигался по трассе на своем стареньком «Форде». А затем задержали. В милиции тогда так объяснили действия силовиков: «мужчина оформил свой автомобиль в оппозиционных тонах».

- Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, - заявили в УВД Гродненского облисполкома.

Суд тогда согласился с этой версией милиции и отправил мужчину на 7 суток административного ареста, а авто, «как орудие совершения правонарушения» решил конфисковать. Многих такой исход дела удивил - статья не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения, сообщает autogrodno.by.

И вот, по сообщению в интернете, стало известно, что Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации в постановлении Слонимского суда. Машину вернули хозяину. Официальной информации на этот счет пока нет.