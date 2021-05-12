Милота дня: посмотрите, какие птенчики вылупились в Бресте у сокола-пустельги, из гнезда которого идет онлайн-трансляция

У сокола-пустельги в Бресте - пять птенчиков! Посмотрите, какую вкуснятину принес им папа. Фото: кадр из видео.

Те, кто следит за онлайн-трансляцией из гнезда сокола-пустельги в Бресте, уже знают, что в семействе прибавление. Тем же, кто еще не увидел этого сам, сообщаем: с 8 по 12 мая у пары соколов появились пять птенчиков.

Теперь в режиме реального времени можно наблюдать за тем, как самец и самка заботятся о потомстве и чем соколы кормят птенцов. Самец-пустельга летае5т на охоту и время от времени возвращается с добычей- ящерицами, мышами, другими мелкими животными. Самка делит еду между птенчиками.

Вот ЗДЕСЬ можно посмотреть не только саму онлайн-трансляцию, но и самые интересные ее эпизоды.

Наблюдение за парой соколов, которая гнездится в Бресте, ведется уже не первый год.

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Наблюдая за жизнью брестских соколов, пользователи сделали открытие: оказывается, пустельги могут растить потомство втроем – одна самка и два самца. Именно это и произошло в одном из сезонов «сериала» о соколиной жизни.