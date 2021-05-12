Две медсестры из Беларуси получили медали имени Флоренс Найтингейл

Две медсестры из Беларуси получили престижную награду - медаль имени Флоренс Найтингейл. Фото: Минздрав.

25 медицинских сестер со всего мира получили медали имени Флоренс Найтингейл 12 мая. В этот день отмечается Международный день медицинской сестры.

Среди лауреатов престижной награды – две медсестры из Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Обе они работают в Белорусском Красном Кресте.

-За вклад в развитие медико-социальной службы «Дапамога» Белорусского Красного Креста медалью награждена главная медицинская сестра службы Людмила Бузель., - сообщили в Минздраве. - За развитие инновационных методик медико-социального ухода награждена медицинская сестра Лидской дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского Красного Креста Эльвира Шабанова.

Медаль имени Флоренс Найтингейл была учреждена в 1912 году. Ею награждают медицинских сестре и братьев Красного Креста за исключительную преданность своему делу, храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное, так и в мирное время. Вручают ее 12 мая- в день рождения Флоренс Найтингейл.