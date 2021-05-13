Подвезли земляков до границы и получили штраф: ГПК сообщает о задержаниях в Бресте

Граждане Чечни пересекли Беларусь с просроченными паспортами, а один и вовсе с чужим документом. Фото: grozny-inform.ru

В пресс-службе Госпогранкомитета рассказали о случаях незаконного ввоза лиц в Беларусь. Нарушителей задержали брестские пограничники.

Три случая были выявлены на протяжении прошедших выходных в автодорожном пункте пропуска Брест. Белорусскую госграницу пытались пересечь иностранцы, пассажирами у которых были граждане Чечни с недействительными документами.

- Водители, проживающие в странах Евросоюза, с их слов подвезли в пункт пропуска земляков, не проверив их документы. У двоих россиян истекли сроки действия паспортов, а у третьего был чужой паспорт - документ, принадлежавший его брату, - уточнили в ГПК.

Штрафы грозят не только задержанным «нелегалам», но и доставившим их на границу водителям. Максимальный штраф для чеченцев - 50 базовых величин, водителям за незаконный воз лиц в Беларусь - до 20 базовых.

К слову, новый штраф на границе за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь ввели относительно недавно, в марте 2021-го года. В Госпогранкомитете уточняли, что штрафы грозят и гражданам Беларуси при въезде в страну - за ввоз нелегалов или пассажиров с недействительными документами могут оштрафовать сразу на границе на 20 базовых величин.

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