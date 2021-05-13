Самая сильная магнитная буря в 2021 году началась на Земле: ее пик придется на 13 и 14 мая

Сильнейшая магнитная буря началась 12 мая. Фото:pixabay Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Об этом вечером 12 мая сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

– Сегодня, ближе к полудню, геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1, – написал он на своей странице в Facebook.

По буря продлится до 17 мая, ее пик придется на 13 и 14 мая 2021 года. Сила ударов – до шести баллов. В остальное время колебания будут до четырех баллов.

Отметим, что всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Сильные возмущения могут привести к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем. Кроме того, магнитные бури негативно сказываются на самочувствии метеочувствительных людей. У них возникает чувство усталости, возникает быстрая утомляемость, головные боли. Им следует избегать физических нагрузок.

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