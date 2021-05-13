На Чернобыльской АЭС фиксируют новые реакции в захороненном ядерном топливе: вот что говорит руководство станции

На ЧАЭС подтвердили, что на объекте «Укрытие» был зафиксирован рост нейтронной активности. Фото: Shutterstock

В первую неделю мая зарубежные ученые в издании «Science» заявили о том, что на Чернобыльской АЭС происходят новые реакции деления в захороненном на объекте ядерном топливе. Эксперты подчеркнули, что происходящие на ЧАЭС процессы представляют опасность и грозят новой аварией. Другие международные специалисты опровергли эти опасения, напомнив, что подобные активности всегда наблюдались на атомной станции.

В среду, 12 мая, пресс-служба Чернобыльской атомной электростанции официально прокомментировала усиление ядерных реакций и опасения о новой аварии.

Так в инфоцентре ЧАЭС подтвердили, что на объекте «Укрытие» действительно был зафиксирован рост нейтронной активности. Однако подчеркнули, что ее показатели не доходили до опасных отметок. А текущую ситуацию специалисты станции оценили как безопасную.

- За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков плотности потока нейтронов во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления, - прокомментировало руководство атомной станции.

Поясняется, что в случае форс-мажора предусмотрено применение нейтронопоглощающего раствора.

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