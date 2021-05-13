Глава ВОЗ привился от коронавируса. Фото: Twitter
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сделал прививку коронавируса.
Об этом он рассказал вечером 12 мая в своем Twitter-аккаунте. Кроме того, он призвал всех привиться от COVID-19, если в стране есть вакцина.
– Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы, – написал Гебрейесус.
Он напомнил, что «вакцины спасают жизни и критически важно, чтобы они были у всех стран».
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