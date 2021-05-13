Белорусская вакцина «Спутник V» прошла испытания в России

«Спутник V» белорусского производства отгрузили для вакцинации в регионах страны.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что вакцина «Спутник V» белорусского производства прошла финальные испытания сообщили ресурсу sb.by в Минздраве.
Уточняется что «Спутник V» белорусского производства прошел трехнедельные лабораторные испытания в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России.
- Вакцина прошла контроль качества и безопасности, - подчеркнули в Минздраве.
Успешные испытания вакцины означают ее допуск в процесс массовой вакцинации. Сообщается, что с «Белмедпрепаратов» отгружено уже 358 тысяч доз первого компонента вакцины. Вакцину отгружают на «Белфармацию» - именно это республиканское предприятие будет заниматься дальнейшей транспортировкой препарата в регионы страны. Так как для вакцины «Спутник V» требуется полное соблюдение холодовой цепи при перевозке.
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