Белорусская вакцина «Спутник V» прошла испытания в России

«Спутник V» белорусского производства отгрузили для вакцинации в регионах страны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что вакцина «Спутник V» белорусского производства прошла финальные испытания сообщили ресурсу sb.by в Минздраве.

Уточняется что «Спутник V» белорусского производства прошел трехнедельные лабораторные испытания в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России.

- Вакцина прошла контроль качества и безопасности, - подчеркнули в Минздраве.

Успешные испытания вакцины означают ее допуск в процесс массовой вакцинации. Сообщается, что с «Белмедпрепаратов» отгружено уже 358 тысяч доз первого компонента вакцины. Вакцину отгружают на «Белфармацию» - именно это республиканское предприятие будет заниматься дальнейшей транспортировкой препарата в регионы страны. Так как для вакцины «Спутник V» требуется полное соблюдение холодовой цепи при перевозке.

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