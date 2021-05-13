Глава Минздрава сказал, когда Беларусь откроет границы

В Беларуси могут отменить карантин для тех, кто прилетел из стран красной зоны, если они вакцинированы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как будет меняться в условиях пандемии положение вакцинированных людей в Беларуси, рассказал в интервью ресурсу sb.by глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич.

Так, по словам главы Минздрава, для привитых могут быть введены определенные «бонусы».

- Думаю, скоро мы введем бонус для привитых - отменим карантин для тех, кто прилетел из стран красной зоны, - предположил Пиневич.

Также министр здравоохранения напомнил, что во всем мире идет обсуждение так называемых «иммунных паспортов». А в Беларуси ввели сертификаты о вакцинации.

- С Россией плотно обсуждаем эту тему - как только достигнем пика по проценту прививок, сможем открыть границы еще больше, чем сейчас, отменить ПЦР, - прокомментировал министр острую тему открытия границ Беларуси.

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