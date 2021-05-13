Глава Минздрава: Тяжелых пациентов больше, чем осенью. Это маркер сложной ситуации

В Минздраве считают, что ошиблись с величиной пика третьей волны коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прогнозируя третью волну пандемии COVID-19, в Беларуси ошиблись с величиной ее пика, заявил sb.by министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

- Скорее всего, мы ошиблись с величиной пика третьей волны - предполагали, что она будет ниже, чем во время второй, но не настолько, - отметил министр.

Также глава Минздрава сообщил, что в Беларуси на данный момент около 1,5 тысячи коек остаются свободными. Министр подчеркнул, что хотелось бы, чтобы это так и оставалось. Но и уточнил, что стало больше тяжелых пациентов.

- Однако тяжелых пациентов даже больше, нежели осенью, - это служит маркером сложной ситуации, - уточнил Пиневич.

И, продолжая, привел следующие цифры статистики: в 2,5 раза меньше госпитализированных, чем на пике второй волны осенью 2021-го года. Но только в 1,5 раза меньше число тяжелых пациентов.

Также глава Минздрава сказал о том, что коронавирус подчиняется «законам сезонности» и пообещал более легкую ситуацию в дальнейшем.

- Дальше будет только легче. Вирус (COVID-19 - Прим.) подчиняется законам сезонности со снижением активности в летний период. Также мы больше разъезжаемся, находимся на воздухе, поднимаем иммунитет благодаря свежим овощам и фруктам. Еще наложится вакцинация, которую не планируем прекращать, поэтому такого подъема, как осенью, больше не будет, - уверен министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ привился от коронавируса.

Тедрос Гебрейесус призвал всех сделать прививку от COVID-19, если в стране есть вакцина (подробности).

Белорусская вакцина «Спутник V» прошла испытания в России.

В связи с этим сотни доз препарата уже отгрузили для вакцинации в регионах Беларуси (подробности).

Глава Минздрава сказал, когда Беларусь откроет границы.

И также проанонсировал «бонусы» для вакцинированных туристов и граждан (подробности).