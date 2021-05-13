В Минздраве Беларуси сказали, когда закончится пандемия коронавируса

В Минздраве считают, что уже осенью 2021-го года коронавирус серьезно уменьшится в масштабах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что интенсивность пандемии COVID-19, скорее всего, ограничится двумя годами, предположил в интервью sb.by министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

- Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами, - сказал министр.

И продолжая, Дмитрий Пиневич назвал сроки снижения «ковидного масштаба».

- Скорее всего, до февраля 2022-го (года - Ред.) мы еще будем с ней бороться. Но я думаю, что уже осенью ковид серьезно уменьшится в масштабах, - назвал свой прогноз глава белорусского Минздрава.

А резюмируя, подчеркнул, что первостепенным является прохождение весенней волны.

- Основная задача - пройти весеннюю волну, остальное выдержим! Если еще более позитивно, то белорусы - молодцы, этот этап проходят очень достойно, - заключил Пиневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ привился от коронавируса.

Тедрос Гебрейесус призвал всех сделать прививку от COVID-19, если в стране есть вакцина (подробности).

Глава Минздрава: Тяжелых пациентов больше, чем осенью. Это маркер сложной ситуации.

Дмитрий Пиневич оценил силу третьей волны коронавируса в Беларуси (подробности).

Белорусская вакцина «Спутник V» прошла испытания в России.

В связи с этим сотни доз препарата уже отгрузили для вакцинации в регионах Беларуси (подробности).

Глава Минздрава сказал, когда Беларусь откроет границы.

И также проанонсировал «бонусы» для вакцинированных туристов и граждан (подробности).