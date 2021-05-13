Схема и график движения поездов временно изменятся в Гомеле. Фото: pixabay

График движения пассажирских поездов временно изменится в Гомеле с 24 мая по 4 июня. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Изменения связаны с плановым ремонтом: будут переключать устройства электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную.

В частности, изменится организационная схема курсирования поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель - Минск, Гомель - Витебск, Гомель - Могилев, Гомель - Брест и Гомель - Калинковичи. Кроме того, ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса перевели в категорию составов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда вовсе отменили. Также в этот период отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.

В БЖД просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносят извинения за временные неудобства.

Подробности о расписании поездов можно узнать на сайте www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.