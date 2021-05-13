Глава Минздрава заявил, что в Беларуси привиться Moderna или Pfizer за свой счет хотят крайне мало людей

Глава Минздрава считает, что белорусы не захотят вакцинироваться платно зарубежными вакцинами, когда есть бесплатная российская. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси проводят массовую вакцинацию российской и китайской вакцинами от коронавируса. Российскую вакцину от «ковида» «Спутник V» производят на «Белмедпрепаратах», и после успешных испытаний сотни доз препарата уже отгрузили для вакцинации в регионах Беларуси.

Но как с другими зарубежными вакцинами? В декабре 2020-го года Александр Лукашенко заявлял, что в Беларусь завезут 5 - 6 других вакцин от коронавируса.

Как изменилась ситуация с зарубежными вакцинами от коронавируса на май 2021-го года, сообщил ресурсу sb.by министр здравоохранения Беларуси.

Так, по словам Дмитрий Пиневича, в конце мая в Беларусь поступит партия китайской вакцины Vero Cell. Поступят 300 тысяч доз, которыми вакцинируют 150 тысяч человек. Еще министр здравоохранения сообщил, что Беларусь ведет переговоры насчет розлива китайских вакцин на своих производствах.

- От китайских партнеров получаем разные предложения по поводу разных типов вакцин. Пока идет этап изучения, - заметил он.

В продолжение темы глава Минздрава рассказал о популярных на Западе вакцинах Moderna и Pfizer и перспективах их появления в Беларуси. Однако сначала министр сделал акцент на стоимости вакцин.

- По эффективности вакцины Moderna, Pfizer сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже. А по цене - несоразмерно выше, - подчеркнул Пиневич.

Министр обратил внимание на то, что вакцинация одного миллиона человек обойдется государству в 20 миллионов долларов. Так как два компонента вакцины «Спутник V» (две дозы препарата, которые вводятся одному вакцинируемому, - Прим.) стоят 20 долларов - независимо от того, это закупка или розлив на белорусских производствах.

- А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов (примерная стоимость западных вакцин - Прим.)?! - подчеркнул министр.

Резюмируя Дмитрий Пиневич заявил, что на данный момент Минздрав «пытается собрать информацию» о количестве желающих в Беларуси привиться западными вакцинами платно.

- В стране крайне небольшое количество людей, готовых привиться за свой счет. Особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина, - уверен министр.

Прокомментировал глава Минздрава и ситуацию с другой, одобренной ВОЗ, но несколько спорной вакциной - AstraZeneca.

- Что касается AstraZeneca - цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины, - заявил Пиневич.

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