Видеофакт. Мотоциклист разогнался до 200 км/ч, уходя от ГАИ в Минске

Погоня за мотоциклистом-бесправником в Минске. Фото: стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Погоня за мотоциклистом-бесправником произошла в Минске около 23.45 часов 11 мая. Подробности и видео погони опубликовала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

Нарушителя на байке «Сузуки» сотрудники Госавтоинспекции заметили на пересечении МКАД с проспектом Независимости. По требованию гаишников мотоциклист не остановится, началось преследование по внешнему кольцу МКАД в направлении Логойского тракта.

Уходя от погони, мотоцилист-бесправник разогнался до скорости свыше 200 километров в час.

- В районе съезда на улицу Мазурова к погоне присоединился еще один экипаж ГАИ, затем на помощь к коллегам пришли еще инспекторы ДПС отдела ГАИ Московского РУВД столицы. На 16-ом километре Слуцкого шоссе мотоциклиста и его пассажира удалось задержать, - рассказали в УГАИ.

Позже выяснилось, что у 21-летнего нарушителя нет разрешения на управление мотоциклом. Парень сказал, что из-за отсутствия прав он и не остановился по требованию ГАИ и попробовал скрыться. Ранее минчанина несколько раз уже привлекали к ответственности за езду на авто без прав.

Задержанного молодого человека доставили в Первомайское РУВД Минска, мотоцикл - на штраф-стоянку.

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