Послы шести стран вручили верительные грамоты Александру Лукашенко: угадаете каких

Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Фото: БелТА.

О том, что в четверг, 13 мая, Александр Лукашенко в Минске принял верительные грамоты послов шести государств, проинформировало БелТА.

Верительные грамоты вручили чрезвычайные и полномочные представители шести стран. Дипломатические «гаранты» были вручены послами Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. Вручил верительную грамоту и вновь назначенный посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

Ранее «Комсомолка» писала о том, чем знаменит новый российский посол в Беларуси, в послужном списке которого множество разных должностей, в том числе в экономической и политической сфере.

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