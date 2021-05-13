Вознесение Господне празднуют католики 13 мая

Вознесение Господне праздную католики 13 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вознесение Госопдне отмечают 13 мая католики в Беларуси. Этот праздник всегда приходится на четверг. Его отмечают на 40-й день после Пасхи, он считается одним из важнейшим, вместе с Рождеством, Крещением, Преображением, Успением.

Как говорится в Евангелие, на сороковой день после Воскресения Иисус явился своим ученикам в Иерусалим. Он сообщил им о скором ниспослании на них Святого Духа, который даст им силу проповедовать христианство по всему миру. Иисус вывел апостолов из города на Елеонскую гору, благословил их и вознесся на небо.

Праздник Вознесения напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в конце времен.

Обычно в этот день пекут пироги с зеленым луком и символические лесенки, чтобы Христу было легче подниматься на небо.

В славянской народной традиции считалось что с этого дня начинается полный расцвет весны, как бы её окончание и переход к лету.

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