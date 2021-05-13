Житель Гомеля почувствовал себя плохо и упал в колодец. Фото: МЧС

Мужчина в Гомеле упал в колодец, его достали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информацию об упавшем в колодец человеке спасатели получили 12 мая в 13.57.

«Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что мужчина на частном подворье проводил ремонтные работ колодца, почувствовал себя плохо и упал в колодец глубиной около 2-х метров», – рассказали спасатели.

Они достали мужчину из колодца при помощи физической силы. Также его осмотрели работники скорой медицинской помощи, они не нашли никаких травм. Мужчина от госпитализации отказался.

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