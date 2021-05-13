Барабанщика Алексея Санчука, игравшего на акциях протеста, приговорили к шести годам колонии усиленного режима

Алексей Санчук. Фото из соцсетей

Политзаключенный барабанщик Алексей Санчук получил шесть лет колонии. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Музыканта задержали в ноябре 2020-го на репетиции группы «Требуем разойтись», которая играла на маршах и акциях протеста. Он отбыл административные «сутки», но после этого его ждали новые обвинения.

Суд длился почти месяц. Санчука обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 3 ст. 293 (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и ст. 13 ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках).

Судья Татьяна Пирожникова 13 мая приговорила политзаключенного на шесть лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Именно такое наказание и просил прокурор Евгений Сераков.

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