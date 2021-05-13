В возрасте от 20 до 90 лет: 39 человек умерли в Японии после вакцинации препаратами Pfizer и BioNTech

В Японии 39 человек умерли после вакцинации Pfizer и BioNTech. Фото: bbc.com

О том, что в Японии 39 человек скончались после получения вакцин от коронавируса Pfizer и BioNTech, сообщило ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Так в газете Youiuri появилась публикация о том, что в Японии среди вакцинированных ранее, но умерших после этого пациентов люди в возрасте от 20 до 90 лет. В Минздраве Японии официально прокомментировали, что связи между получения препарата умершими и их летальными исходами врачи установить не смогли.

Также в японском министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны заявляют, что случаи смертей вакцинированных пока все же не дают оснований для серьезных опасений по поводу качества вакцины Pfizer.

Констатируются и другие реакции на данную вакцину: аллергические реакции у 107 человек, которые купировались медикаментозно, у 30% вакцинированных поднималась температура.

Пока в Японии используется только вакцина Pfizer, считающаяся эффективной в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов коронавируса, в том числе британского и индийского. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Японии в середине февраля 2021 года.

Полностью иммунизацию прошли 1,2 миллиона из 4,8 миллиона медработников (около 1% населения). В апреле началась вакцинация 36 миллионов жителей страны в возрасте старше 65 лет. Власти Японии обещают нарастить темпы вакцинации до 1 миллиона доз вакцины в день, чтобы привить всех желающих до конца июля 2021-го года.

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