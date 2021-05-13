Лукашенко заявил, что сделает Конституцию будущего

Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси. Фото: БелТА.

- Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой Конституции. Не поддержат - у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей, - заявил Лукашенко в ходе встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барабанщика Алексея Санчука, игравшего на акциях протеста, приговорили к шести годам колонии усиленного режима. Его задержали на репетиции в ноябре прошлого года

Всего за 57 долларов продают в Беларуси почтовую станцию XIX века: вот как она выглядит. За эту сумму райисполком отдает целый комплекс строений площадью почти в 270 квадратных метров, но выдвигает ряд условий [фото]

Житель Гомеля почувствовал себя плохо и упал в колодец. Он ремонтировал колодец, но внезапно его самочувствие ухудшилось

Послы шести стран вручили верительные грамоты Александру Лукашенко: угадаете каких. Во Дворце Независимости 13 мая проходит дипломатический церемониал

Видеофакт. Мотоциклист разогнался до 200 км/ч, уходя от ГАИ в Минске. Бесправника с пассажиром на байке «Сузуки» преследовали около полуночи на МКАД [видео]