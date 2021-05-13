Милота дня: посмотрите, как в Гомеле спасали котенка, застрявшего в окне

В Гомеле спасали котенка, застрявшего в окне. Фото: МЧС

Днем 12 мая в Гомеле котенок застрял в оконной раме - об этом сообщили в МЧС и попросили спасти животное. Прибывшие специалисты увидели, что котенок не может выбраться из оконной рамой на третьем этаже многоквартирного дома на улице Коммунаров. Спасатели приняли решение: с помощью лестницы поднялись на третий этаж и достали котенка из окна, рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

- Его душераздирающие крики затронули даже самые черствые сердца соседей. Дозвониться до хозяев квартиры не удалось из-за их отсутствия. Котенок слабел на глазах. Шансы на спасение угасали с каждой минутой. И единственным спасением для котенка стали работники МЧС. Котенок застрял так сильно, что для его освобождения пришлось проявить ловкость и смекалку. Отчаянный крик сменился на овации собравшихся жителей ближайших домов. На вопрос спасателя о том, кто сможет приютить на время страдальца, неожиданно появилось много желающих, - говорится в подписи к видео.

Животное не пострадало и уже находится дома - оказалось, что у черненького питомца с белыми лапками и грудкой есть хозяин.

Напомним, недавно в МЧС показали видео, как спасателям удалось достать лошадь из подвала.