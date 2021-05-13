Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2021 года: 837 заразившихся за сутки, 10 умерших.

В Минздраве Беларуси обновили статистические данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Стало известно, сколько еще человек заразились COVID-19 на среду, 13 мая. Данные пресс-служба ведомства опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился у 837 пациентов. Как правило, такая низкая цифра обусловлена прошедшими выходными и малым количеством проведенных тестов. За все же время пандемии коронавирусом в Беларуси заразились 372 тысячи 242 человека.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки из больниц был выписаны 694 пациента. С начала пандемии переболели и были выписаны из медучреждений 362 тысяч 806 пациентов.

13 мая в Минздраве сообщили, что за сутки скончались еще 10 человек. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 671 пациент с выявленным COVID-19.

Также в Минздраве подвели итоги тестирований на коронавирус: плюс 7 207 исследований было сделано за сутки, а за весь период уже более 6,036 миллиона тестов.

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