Рита Дакота опровергла слухи о второй беременности.

В Инстаграме известной певицы белорусского происхождения Риты Дакоты стали обсуждать внешность женщины – а именно ее большой живот. Но Рита слухи о своей беременности опровергла. Она записала сторис перед зеркалом:

- Кто хочет училить меня в беременности – вот я, - говориит Рита и втягивает живот. Он становится совершенно плоским.

Рита Дакота опровергла слухи о второй беременности.

Напомним, в январе этого года у 30-летней Риты Дакоты врачи обнаружили две кисты. В это время певица была на Бали, ее пришлось экстренно госпитализировать. Вероятно, из-за увеличевшегося живота и поползли слухи о беременности Риты Дакоты.

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