Фотофакт: больше 1 тысячи мусульман собрались в Минске на праздник окончания месяца Рамадан

Больше 1 тысячи мусульман собрались в Минске на праздник окончания месяца Рамадан. Фото: svaboda.org

Утром 13 мая свыше тысячи мусульманских верующих собрались в Минской соборной мечети. В этот день мусульмане во всем мире отмечают Ураза-байрам - это праздник окончания поста в месяц Рамадан. Он известен также как Праздник разговения. Ураза-байрам длится три дня. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама, дня жертвоприношения, сообщает svaboda.org и публикует фото из Минска.

Больше 1 тысячи мусульман собрались в Минске на праздник окончания месяца Рамадан. Фото: svaboda.org

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.

Больше 1 тысячи мусульман собрались в Минске на праздник окончания месяца Рамадан. Фото: svaboda.org

В счастливый для всех мусульман день праздника дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.