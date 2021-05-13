«Это на праздник. Нормальное явление». Журналисты выяснили, кто и кому платил 9 мая в Лиде

Журналисты выяснили, кто и кому платил 9 мая в Лиде

В День Победы соцсети и телеграм-каналы облетело видео, на котором запечатлено, как какие-то женщины раздают людям деньги во время торжественных мероприятий. В записи звучит сумма - по 30 рублей. Вскоре в Лидском райисполкоме заявили:

- Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия, непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия.

И вот «Еврорадио» узнало, что это были сотрудники лидского Строительно-монтажного треста №19. В профсоюзе подтвердили, что на самом деле раздавали деньги 9 мая, но заверили: не за участие в массовом мероприятии, а как премию к празднику.

- По приказу премировали людей, как на День строителя, как на 8 марта. Это нормально, многие организации так делают. А мы затупили, что не на карточку перечислили? - цитирует издание главу профкома СМТ-19. - Ничего плохого мы не делали.

У председателя профкома спросили, как получили выплату те, кто не пришел на праздник, однако четкого ответа не получили.

- Это на праздник, это нормальное явление, - подчеркнули в профкоме предприятия.