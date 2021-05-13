До 12 лет. Стало известно, в чем обвиняют Марию Колесникову

Стало известно, в чем обвиняют Марию Колесникову Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стали известны подробности окончательного обвинения, предъявленного недавно Марии Колесниковой - члену Координационного совета белорусской оппозиции и предвыборного штаба Виктора Бабарико.

Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: это «Призывы к действиям против национальной безопасности», «Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем» и «Создание экстремистского формирования и руководство им», сообщает БелаПАН.

В совокупности по этим трем статьям Колесникову могут осудить на 12 лет лишения свободы в колонии. Вместе с адвокатами Мария знакомится с материалами дела. Затем оно будет передано в прокуратуру для направления в суд.

Напомним, накануне в сети появилось письмо Колесниковой из-решетки. Она рассказала о самом важном решении в жизни, внутренней свободе и 170 письмах в месяц.

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