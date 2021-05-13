В Лунинце на День Победы мужчина сбросил с балкона 4-летнего ребенка. Фото: СК

В Лунинце мужчина бросил ребенка с балкона: возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 9 мая из местной больницы поступило сообщение о доставлении на лечение 4-летнего мальчика. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.

- Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости, - сообщает Следственный комитет Беларуси. - Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчика вблизи дома обнаружили соседи.

Лунинецкий райотдел СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

- На допросе подозреваемый пояснил, что был пьян и не может назвать причину своего поступка, добавили в СК.