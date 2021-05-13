Еще один белорусский telegram-канал признан экстремистским.

Информация Telegram-канала «Смаргонь ЧАТ» признана экстремистской по инициативе местной прокуратуры.

- Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, незаконным забастовкам, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Прокурор Сморгонского района направил в суд заявление о признании информационной продукции Telegram-канала «Смаргонь ЧАТ» экстремистскими материалами. Суд удовлетворил это заявление.

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