57-летняя уроженка Беларуси погибла при обстреле в Израиле

Кадр ночного перехвата вражеских ракет системой «Железный купол». Фото: Khalil Hamra | AP

Одной из погибших в Израиле при ракетной атаке из Сектора Газа оказалась уроженка Беларуси. Как сообщается в соцсетях, женщину звали Нэлли Гуревич, она жила в Ашкелоне и переехала в Израиль еще в 1990-х годах - во время массовой эмиграции евреев из стран бывшего Советского Союза.

На странице женщины в «Одноклассниках» говорится о том, что она родилась 11 августа 1963 года, жила в Минске, где окончила школу №127. Последний раз в сети Нэлли была 11 мая - накануне гибели. Публичных постов на своей странице и фотографий уроженка Беларуси в последние годы не выкладывала.

Свою страницу в «Фейсбуке» Нэлли обновила 11 мая. Она перепостила фото картин, рисунков, статей на тему израильско-палестинского конфликта. Известно, что бывшая минчанка была замужем, детей у супругов не было. Погибла женщина в своей квартире, муж остался жив.

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