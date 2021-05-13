В России - аномальная 30-градусная жара. Придет ли такая погода в Беларусь?

Придет ли аномальная в Беларусь? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские синоптики предупредили о том, что аномально жаркая для мая погода установится в Европейской части РФ - до плюс 30 градусов. Даже в северной столице, Санкт-Петербурге, воздух уже прогрелся до плюс 27 градусов. И в июле здесь не всегда бывает так жарко!

«КП» выяснила, придет ли аномальная жара в Беларусь. Оказалось, что нет - зато будет по-настоящему тепло, по-майски. Правда, с дождями. Заметное потепление ожидается уже с воскресенья, 16 мая. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, станут теплыми ночи - до плюс 15 градусов.

Еще больше потеплеет в понедельник, 17 мая, когда максимальная температура воздуха достигнет плюс 25 градусов. Правда, пока только в Гомельской области. А со вторника, 18 мая - и в других восточных районах республики.

В Минске в начале недели прогнозируется до плюс 20 градусов, с дождями - как и во всех других регионах Беларуси. Чем западнее, тем будет прохладнее. Например, в Гродно ожидается всего до плюс 17 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика.