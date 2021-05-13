Орет и хватает за шиворот: в сеть попало видео с конфликтом учителя и 5-классника в школе Минске

В минской школе произошел конфликт Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Новый школьный скандал обсуждают в Беларуси: учитель кричала на ребенка и подняла на него руку. Произошло это после того, как 5-классник взял без спроса свой телефон со стола учителя. Кто-то - вероятно, другой ученик, заснял этот момент на видео. Ролик попал в родительский чат, а затем - на YouTube.

Судя по записи, учитель сначала громко кричит на ребенка, пробует достать что-то из его кармана, толкает и хватает за шиворот. Это случилось еще в конце апреля в Минске, педагог пока работает на своем месте, а в школе говорят про «разбирательства на самом высоком уровне», сообщает rebenok.by.

Как известно, во время уроков школьникам запретили пользоваться мобильниками - после случая с «учительницей с партой» в Гомеле, когда ребенок тоже заснял на видео конфликт в классе.

И вот, на перемене 5-классник забрал свой сотовый со стола учителя, где хранятся телефоны во время урока. Видимо, без спроса.

- Может, ребенок и неправильно поступил, но и учитель ведет себя странно: так кричать на ребенка, бить, - комментирует отец одного из учеников. По словам мужчины, дети и раньше жаловались на отношения с учительницей, которая попала на видео.

А со слов директора школы, «у мамы мальчика нет вопросов к учителю, но она возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это».

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