«Наши семьи останутся без средств к существованию»: сотрудники БМЗ обратились к Евросоюзу с призывом не вводить санкции против предприятия

сотрудники БМЗ обратились к Евросоюзу с призывом не вводить санкции против предприятия. Фото: БелТА

На Белорусском металлургическом заводе начат сбор подписей под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия. Об этом написано на официальной странице БМЗ «ВКонтакте».

В письме также говорится о том, что в последнее время «различные некоммерческие организации направляют в адрес иностранных партнеров БМЗ письма, в которых под надуманным предлогом призывают прекратить сотрудничество». В связи с этим сотрудники предприятия обращаются с открытым письмом к «зарубежным партнерам, участникам профсоюзного движения, представителям стран ЕС и других государств.

- С августа 2020 года заводчанам предлагалось поддержать политически мотивированные требования путем остановки предприятия. Данная идея не была поддержана трудовым коллективом. В 2021 году против БИЗ начата информационная компания, которая направлена на побуждение зарубежных партнеров к отказу от торговых отношений с заводом. При этом заявители манипулируют событиями и фактами, распространяют информацию, которая не соответствует действительности. Процесс политически мотивирован и реализуется субъектами, не имеющими никакого отношения к деятельности Белорусского металлургического завода. Мы решительно выступаем против того, чтобы нас использовали как средство в достижении чьих-то политических целей, особенно когда это сопряжено с угрозами экономической устойчивости предприятия, - написано в письме.

Авторы письма также указали, что на предприятии на данный момент работает более 11 тысяч сотрудников.

- Прекращение торговых отношений, как и другие виды санкций, приведут к тому, что мы останемся без работы и заработной платы, а наши семьи – без средств к существованию. Будет нанесен серьезный удар по соцпроектам, которые реализует БМЗ. По этой причине мы призываем вас не поддаваться на информационные манипуляции тех, кто выступает за санкции и разрыв отношений с предприятием. Уверены, что вы проявите профессионализм и будете объективны в оценке ситуации, - говорится в письме.

В открытом письме не указывается, о заявлениях каким именно иностранных структур идет речь.

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