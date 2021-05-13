В Минздраве пояснили, как поступить, если не получается сделать вторую прививку против COVID-19 через 21 день Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранение рассказали, в каких случаях можно увеличить интервал между введением первого и второго компонентов вакцины против COVID-19, если не получается сделать вторую прививку через положенные 21 – 28 дней. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Речь идет о таких ситуациях, как возникновение острого заболевания или обострение хронического заболевания, отпуск, командировки и другие причины.

При остром заболевании, в том числе и после перенесенной коронавирусной инфекции, или же обострении хронического заболевания введение второго компонента вакцины необходимо провести после полного выздоровления или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании.

В индивидуальных случаях можно предусмотреть введение второго компонента вакцины против COVID-19 через 1- 4 недели после выздоровления при остров заболевании или же начала стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенного заболевания).

Время введения вакцины после перенесенных заболеваний будет определено врачом и в индивидуальном порядке.

В соответствии с заявлением директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга минимальный интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V» - Прим.) можно увеличить с 21 дня до 90 дней.

Минимальный интервал между введением первой и второй дозы инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (КНР) можно увеличить с 28 дня до 56 дней.

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