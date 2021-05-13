В МВД рассказали о новой схеме мошенников-вишеров: придумывают уголовные дела

Мошенники придумали новую легенду для вишинга - теперь они представляются правоохранителями. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мошенники, занимающиеся вишингом, придумали новую схему, чтобы обманывать доверчивых держателей банковских карт. В МВД рассказали об обновленной схеме, по которой злоумышленникам уже удалось обмануть как минимум двоих человек. Теперь они действуют якобы от имени правоохранительных органов.

Жителю Могилева позвонил неизвестный и представился руководителем одного из подразделений УВД Могилевского облисполкома. «Милиционер» сообщил, что банковский счет мужчины скомпрометирован и ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Лже-сотрудник УВД запросил у мужчины информацию о счете и предложил ему совершить ряд действий, чтобы обезопасить свои деньги. Могилевчанин не стал проверять достоверность информации, снял с депозитного счета три тысячи долларов и перевел на счет мошенника.

12 мая по такой же схеме обманули гомельчанку. Незнакомец позвонил ей в Вайбере, представился сотрудником банка и сообщил, что ее банковскому счету грозит опасность. Мошенник при этом ссылался на одного из руководителей МВД Минской области, который якобы занимается расследованием, озвучив не только его должность, но и номер мобильного телефона. Женщина выполнила указания мошенника, установила на телефоне программу «AnyDesk», сообщила информацию о своем банковском счете, оформила и переоформила кредит. В результате она лишилась 15 000 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Сотрудники банков и госучреждений никогда не будут спрашивать у вас данные, к которым у них и без того есть доступ.

Не устанавливайте на свой мобильный телефон программы по просьбе неизвестных, и не предоставляйте им доступ к уже установленным.

Чтобы обезопасить свой банковский счет, откройте в том же банке еще один для совершения онлайн-платежей. Даже если он будет скомпрометирован, основной счет останется в безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Об основных уловках мошенников, с помощью которых они обманывают белорусов, мы собрали информацию ЗДЕСЬ.