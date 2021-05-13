В СК рассказали, что в Борисове руководители строительного предприятия похитили около 300 тысяч рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Следственном комитете сообщили, что в Борисове руководители строительного предприятия похитили около 300 тысяч рублей. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении должностных лиц одного из строительных предприятий Борисова было возбуждено по результатам проверки Комитета государственного контроля. Троих мужчин обвиняют по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса – Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- По предварительной информации, 43-летний первый заместитель директора предприятия вместе с двумя подчиненными – 30-летним и 31-летними мужчинами – похитили бюджетные деньги. Они заключили ложные договоры подряда с тремя индивидуальными предпринимателями их числа своих родственников и знакомых на выполнение работ по строительству сетей канализации в Смолевичах, - пояснили в СК.

И добавили, что на самом деле никаких работ не проводилось.

- Предприниматели обналичивали деньги, которые были получены за выполненную «работу» и передавали их должностным лицам строительного предприятия. Подобным образом обвиняемые похитили около 300 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

По информации Следственного комитета, основная часть похищенных денежных средств была потрачена на строительство жилого дома для первого заместителя директора предприятия площадью более 150 кв. м. в Смолевичах.

Мужчинам было предъявлено обвинение, они находятся под стражей. На имущество (в том числе и на дом первого заместителя директора) наложили арест.

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