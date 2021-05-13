В Минздраве сообщили, где в Минске можно сдать ПЦР-тесты для выезда за границу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте Министерства здравоохранения опубликовали перечень организаций здравоохранения, которые имеют право проводит ПЦР-исследование на наличие коронавирусной инфекции на платной основе для тех, кто выезжает за границу. Результаты выдаются на двух языках: русском и английском.

В ведомстве уточнили, что указанные лаборатории проводят ПЦР-тесты с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19».

- В Минске ПЦР-исследование на платной основе можно в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (лаборатория на улице Петра Бровки и аэропорту), в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии, гематологии, в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в РНПЦ трансфузиологии и медбиотехнологий, в РНПЦ спорта, в Республиканском клиническом медицинском центре, в городском клиническом кожвендиспансере, во 2-ой городской клинической больнице, в городской клинической инфекционной больнице, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им Александрова, в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в Минской областной клинической больнице, - написано на сайте Минздрава.

В ведомстве уточнили, что были определены лаборатории в каждой из областей Беларуси. Они есть фактически во всех крупных городах.

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