Экс-глава Минздрава Караник: Беларусь в годы войны отстояли от фашизма под красно-зеленым флагом

Караник заявил, что Беларусь в годы ВОВ отстояли под красно-зеленым флагом. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Экс-глава Министерства здравоохранения, губернатор Гродненской области Владимир Караник на своей странице в сети Facebook написал поздравление с днем Государственного герба и Государственного флага Беларуси. Оно было опубликовано 9 мая.

- Именно под этими символами наш народ смог объединить страну, смог отстоять ее в годы Великой Отечественной войны, а потом поднять наши города и села из руин и обеспечить динамичное развитие страны, - написал Владимир Караник.

Он добавил, что под красно-зеленым флагом белорусам удалось преодолеть тяжелые времена 90-х.

- Нам удалось под Государственным гербом и Государственным флагом преодолеть тяжелые времена 90-х и построить независимую, любимую и гостеприимную Беларусь, которая нацелена на будущее, страну с замечательными и трудолюбивыми людьми, - говорится в сообщении.

В эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» Владимир Караник добавил, что под красно-зеленым флагом удалось освободить страну от немецко-фашистских захватчиков и именно под ним был взят Берлин.

Напомним, что красно-зеленый флаг в БССР был официально утвержден в 1951 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Историк: «Под бело-красно-белым флагом формировалось национальное самосознание белорусов в ХХ веке».

Разбираемся, почему один и тот же символ люди воспринимают совершенно по-разному. (подробности)

Лукашенко: Когда мне начинают говорить, что врач где-то развернул коллаборационистское знамя, мне сразу становится плохо.

Глава государства добавил, что на данный момент в Беларуси ситуация тяжелейшая. (подробности)