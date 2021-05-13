«Родственники и знакомые играли роли должностных лиц». Вот как мошенница из Минска убеждала людей одалживать ей огромные суммы

Женщина убедила знакомых одолжить ей крупные суммы и прогуляла деньги. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минчанка стала фигуранткой дела о мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах, рассказали в пресс-службе МВД. Женщина набрала долгов на $ 750 000 под разными предлогами, и потратила деньги на рестораны, турпоездки, одежду и украшения.

Известно о десяти потерпевших, которые одолжили минчанке крупные суммы. Она входила к людям в доверие различными путями. Некоторым организовывала якобы эксклюзивные консультации с высококлассными специалистами – финансовыми работниками, врачами, юристами, а затем просила взаймы. Никаких суперпрофессиональных знакомых в этих сферах у женщины не было, а роль консультантов играли ее родственники и знакомые.

-Аферу раскрыли после обращения в милицию 35-летней жительницы Минска, которая сообщила о том, что знакомая не возвращает $40 тыс., которые взяла взаймы для развития бизнеса, - рассказали в МВД.

Женщина рассказала знакомой, что собирается расширить бизнес по продаже дорогостоящих шуб, но это было выдумкой. Также выдумкой была и покупки земельного участка, на что ей одолжили крупные суммы еще четверо кредиторов. Кроме того, женщина умудрилась три раза продать автомобиль, изъятый у нее за неуплату лизинговых платежей. Все деньги дама потратила на «красивую жизнь».

-Самой крупной суммы лишился 30-летний минчанин, который продал полученный в наследство строительный бизнес. Он не только одолжил знакомой все вырученные средства, но и брал взаймы, чтобы помочь знакомой. Всего мужчина отдал аферистке около $500 тыс, - рассказали в МВД.

Правоохранительные органы ищут других потерпевших от действий женщины. Сообщается, что раньше ее привлекали к ответственности за занятие проституцией.

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