В Минске 13 мая задержали журналистку Татьяну Капитонову

В Минске задержали журналистику Татьяну Капитонову. Фото: БАЖ

В Минске 13 мая, в четверг, задержали журналистику Татьяну Капитонову. Она снимала в коворкинге Startup Family конференцию Emerge. Журналистка находится в Советском РУВД. Об этом сообщили в телеграм-канале БАЖ.

В Центральном РУВД сообщили, что журналистка была задержана до суда по административному дело. По какому именно – пока не сообщается.

Из РУВД Татьяну Капитонову отвезут в ИВС на Окрестина. Она там пробудет до суда, который состоится 14 мая.

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