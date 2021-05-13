«Зверьков фактически закопали». В Беларуси уничтожили одну из пяти колоний сусликов, внесенных в Красную книгу

Одна из пяти колоний сусликов уничтожена - норки зверьков просто запахали. Фото: Александр ВИНЧЕВСКИЙ, АПБ.

В Несвижском районе уничтожили колонию крапчатых сусликов. Это было одно из пяти известных в Беларуси мест обитания зверька, занесенного в Красную книгу. Поле вспахали 9 мая, фактически закопав сусликов, рассказывает Наша Нива.

Колония под Сейловичами в Несвижском районе была самой маленькой из всех известных в Беларуси, в ней было не более 12 нор. Хотя о месте обитания краснокнижного зверька было известно, оно не охранялось. Причина – не успели разработать охранный паспорт и оформить все необходимые документы для того, чтобы суслика охраняли.

Кстати, на полях, где обитают суслики, можно заниматься сельхозработами, соблюдая определенные технологии. На таких полях проводят щелевой подсев. Но в хозяйствах нет техники, при помощи которой можно это делать, сообщает издание.

За последние 80 лет популяция крапчатого суслика в Беларуси сократилась более чем на 90 процентов. Охранный статус имеет только одна из известных колоний сусликов.

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