Срок действия справок и других документов продлили еще на полгода. И вот почему

Срок действия справок и других документов продлили еще на полгода Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко 13 мая, в четверг, подписал указ №187, которым продлевается срок действия справок и других документов еще на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Подобные меры позволят сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления необходимых документов, а также снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки в стране, - написано в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что продление справок или иных документов физическим или юридическим лицом в отношении каждого документа может осуществляться лишь один раз.

- К примеру, если срок действия документа истекает 1 июня и продлевался уже ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря, - говорится в сообщении.

Перечень конкретных документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период определяется постановлением Совета Министров от 2 декабря 2020 года «О документах, срок действия по которым продлевается».

В документе 190 административных процедур по заявлениям граждан, по которым продлят срок действия выданных справок. Среди них – выдача медсправки о состоянии здоровья, выдача удостоверения инвалида, выдача и замена паспорта, выдача вида на жительство, выдача водительского удостоверения и другие.

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