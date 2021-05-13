В Дубровно мужчина применил насилие к прокурору района
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В Генеральной прокуратуре сообщили, что жителя Дубровно обвиняют в насилии в отношении прокурора района. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- Данный инцидент произошел 6 мая, в четверг. Мужчина в нетрезвом состоянии угрожал насилием и применил насилие к прокурору района, - рассказали в ведомстве.
В Генеральной прокуратуре также добавили, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса – Насилие либо угроза насилием в отношении должностного лица, выполнявшего свои служебные обязанности.
- Задержанный 32-летний мужчина находится под стражей. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы, - пояснили в Генпрокуратуре.
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