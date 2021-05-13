Вот зачем в Дании эксгумируют забитых из-за коронавируса норок

В Дании выкапывают из земли убитых норок, которых истребили из-за ковида. Фото: РБК.

В Дании началась эксгумация тушек норок, которых забили из-за коронавируса. Предполагалось, что норки могут передать человеку новый, мутировавший штамм COVID-19.

Выкапывать экскаватором тушки начали 13 мая, продлится эта операция предположительно до субботы, 15 мая, пишет ТАСС. Извлеченных из земли животных поместят в контейнеры, которые не протекают, и отправят на кремацию. Утилизировать предстоит 13,3 тонны мертвых норок из двух захоронений, на участках в будущем устроят очистные сооружения.

Норок правительство Дании решило уничтожить на зверофермах страны из-за опасности заражения людей мутировавшим ковидом, который быстро распространился по норковым фермам королевства. Всего было уничтожено 17 млн норок. Вскоре люди, которые живут недалеко от мест захоронения животных, начали жаловаться на возможные риски для здоровья.

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