Александр Лукашенко подписал указ о застройке 10 квадратных километров на севере Минска

Лукашенко подписал указ о застройке 10 квадратных километров на севере Минска. Фото: sb.by

Александр Лукашенко в четверг, 13 мая, подписал указ о застройке 10 квадратных километров на севере Минска. Об этом сообщает пресс-служба президента.

- Документом были установлены условия строительства в северной части города на территории в границах МКАД – проспекта Победителей – улицы Орловской – Цнянского водохранилища частной компанией "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" (Объединенные Арабские Эмираты) экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно указу, в составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, соцобъекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.

- В первую очередь запланировано возвести здания Международного выставочного центра, Минского центра международной торговли, Института искусственного интеллекта, - написано в сообщении пресс-службы.

Инвестиционный проект будет реализован в 2021-2040 годах. На данные цели инвестор направит более 10 миллиардов рублей.

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