Это были дети: в Беларуси вычислили целые группы лжеминеров

Дети становятся лжеминерами из мести за проигрыш в компьютерной игре. Фото: pixabay.com.

О том, что белорусскими правоохранителями установлены несколько групп лжеминеров, состоящих из детей, в эфире ОНТ рассказал представитель МВД.

По словам начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрея Ковалева, в детских сватинг-группах состояли подростки 12 - 14 лет и другого возраста.

- Группы сейчас уже установлены. Думаю, в ближайшее время их деятельность будет пресечена, предъявят обвинение как минимум трем несовершеннолетним группам сватинга: 14, 12 лет и так далее, - пояснил Ковалев.

Представитель МВД подчеркнул, что виновных установят и привлекут в любом случае, даже, если преступление совершается с территории другого государства.

- Беларусь сотрудничает с 89 странами в этой сфере. благодаря налаженному взаимодействию с зарубежными правоохранителями виновные все равно будут найдены, - предупредил начальник ГУ по противодействию киберпреступности МВД.

Также представитель силового ведомства перечислил самые частые примеры сватинга. Здесь он назвал звонки в службы спасения с ложными заявлениями об опасности, распространение таких сообщений в сети. Минирование школ и других учебных заведений, ТЦ и вокзалов.

Зачастую такие правонарушения совершаются детьми в качестве мести за… проигрыш в компьютерной игре.

- Условно, вы меня «заказываете»: устанавливаете мои данные и от моего имени отправляете сообщение об опасности учебного заведения или какого-то соцобъекта. Мы этим занимаемся. Чтобы предостеречь молодежь: все оставляет свой цифровой след, - сказал он резюмируя.

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