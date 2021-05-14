«Провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов»: Мужчине позвонили якобы сотрудники банка и предложили поучаствовать в «спецоперации»

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В Беларуси на данный момент рекорд хищения кибермошенниками – более 200 тысяч долларов у одного человека. Вся процедура заняла около двух недель. Подробности в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

- Мужчине позвонили якобы от имени сотрудников банка и назвали какие-то его личные данные. Ему сказали, что на протяжении очень долгого времени его изучали, что он человек старой закалки, родился в СССР и должен помочь в «оперативной комбинации»: в банке на данный момент появились мошенники, которые сливают банковские данные. Мужчине предложили помочь их изобличить, но для этого ему будет необходимо вступить в «оперативную игру». Ему пообещали, что деньги его никуда не уйдут, а поступят на безопасный счет, - сообщил Ковалев.

Он добавил, что мужчину, который приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы, попытались остановить и сами сотрудники банка.

- Мужчина за две недели провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов. Он приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Сотрудники банка ему говорили: «Остановитесь, что вы делаете?» Его попытались предупредить о том, что он общается с мошенниками. Но мужчина отвечал: «Я не верю вам, мы всех вас изобличим». В итоге через две недели у него списали абсолютно полностью всю сумму денег, - рассказал Андрей Ковалев.

По его словам, мошенники из международной преступной группы, которые вытянули деньги у доверчивого мужчины, уже задержаны. Работа по ним продолжается и в ближайшее время будет обнародована новая информация по данному делу.

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