Автобус, поворачивая, не пропустил Audi: пассажирка погибла на месте

Водитель автобуса повернул, не пропустив встречную легковушку. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Авария с погибшей пожилой женщиной произошла в райцентре на Брестчине в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Автобус МАЗ и легковая «Ауди» столкнулись в Барановичах около 8.40 утра на улице Доменикана.

В ДТП погибла 70-летняя пассажирка. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Предварительно, авария произошла по вине 47-летнего водителя автобуса, который, поворачивая налево не пропустил встречную «Ауди». За рулем иномарки был 72-летний водитель, в машине кроме него также были три пассажирки, женщины 70, 73 и 76 лет. На месте от полученных травм скончалась 70-летняя пассажирка, двух других с травмами госпитализировали. Водитель в ДТП травм не получил.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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